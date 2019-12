Il mercatino di Natale di Piazza Navona, è finito nel mirino degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno sequestrato le bancarelle. L'evento famoso in tutto il mondo che ogni anno durante le feste natalizie attira migliaia di romani e turisti rischia saltare. I vigili urbani a seguito di alcuni controlli svolti stamattina tra gli espositori presenti nella piazza hanno riscontrato violazioni della normativa sulla sicurezza, con gravi rischi sia per i lavoratori che per i visitatori. Gli agenti hanno denunciato il responsabile tecnico della manifestazione che ne aveva certificato la regolarità così come una cinquantacinquenne responsabile di una struttura allestita al centro della piazza e fatto multe per un totale di trentamila euro.

Giocattoli pericolosi al mercatino di Natale a Piazza Navona

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno svolto verifiche su ben trentadue bancarelle e hanno riscontrato diversi illeciti su dieci attività. In particolare hanno rilevato il mancato rispetto della normativa europea sull'omologazione di seicento giocattoli, potenzialmente pericolosi in mano a dei bambini. Stesso discorso per le giostre presenti, anch'esse risultate non conformi ai parametri di sicurezza previsti dalla legge perché priva del certificato di prevenzione incendi e degli estintori. I giocattoli utilizzati come premi in alcune attrazioni come tiro al bersaglio, pesche e altre, sono stati posti sotto sequestro.

Il mercatino di Natale di Piazza Navona

Il mercatino di Natale di Piazza Navona è il più famoso di Roma, un appuntamento con la tradizione per grandi e piccini, che riporta gli adulti indietro nel tempo dell'infanzia, quando con i genitori andare a Piazza Navona durante le feste e specialmente il giorno dell'Epifania significava pupazzi, giochi, giri sul carosello e gustose leccornie. Un'occasione per raccontare aneddoti a figli e nipoti e condividere con loro ricordi del passato.