in foto: Alberto Angela al ghetto di Roma su ’Ulisse’, Rai 1

Torna il programma "Meraviglie. Alla scoperta della Penisola dei tesori" condotto da Alberto Angela. La terza edizione dell'amatissimo divulgatore torna sabato 4 gennaio su Rai 1, con quattro puntate all'insegna di affascinanti luoghi e opere, ricchezze del patrimonio culturale e storico italiano. Il primo servizio sarà dedicato anche a Roma, città definita dagli antichi regina acquarum, "regina delle acque".

Meraviglie di Alberto Angela: le fontane di Roma

Un viaggio dal fontanone del Gianicolo alla fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona, dalla fontana di Trevi, indiscusso gioiello famoso in tutto il Mondo, al Parco degli acquedotti. Un percorso che vedrà protagonisti anche i migliaia di "nasoni", le tradizionali fontanella di Roma, sparse per tutta la città. Atteso ospite di Angela sarà Carlo Verdone, che parlerà di fontane e fontanelle raccontando divertenti aneddoti, mentre Massimo Bonetti vestirà i panni di Gian Lorenzo Bernini, autore di tante fontane. Una storia quella della Città Eterna, dall'impero al barocco, in cui l'acqua traspare come elemento imprescindibile, fin dagli albori, e che affonda le sue radici nel mito della fondazione.

Meraviglie di Alberto Angela: i luoghi della prima puntata

Oltre alle fontane di Roma, la prima prima puntata di "Meraviglie" vedrà protagonista un luogo magico, l'isola campana di Capri. Un viaggio largo del golfo di Napoli, tra moda, bellezze naturali e storia: dalla Grotta Azzurra a Villa Jovis e Villa Lysis, con i racconti di Mario Martone e Violante Placido, che evocherà Eleonora Duse. Dal Sud a Nord Italia, Alberto Angela Arriverà al Palazzo Reale di Torino, dove parlerà di episodi che sono stati alla base della nascita dell'Italia e di altre curiosità. Aurora Ruffino vestirà i panni della regina Margherita e Arturo Brachetti, abitando proprio accanto, racconterà come ha potuto sbirciare dentro il Palazzo.