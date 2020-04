in foto: (Pagina Facebook Alberto Angela)

Le necropoli di Tarquinia e Cerveteri sono due delle tappe di ‘Meraviglie, la Penisola dei tesori, un viaggio nella Storia' la trasmissione con Alberto Angela in onda questa sera, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. L'amatissimo divulgatore scientifico nel viaggio che ci apprestiamo a percorrere ci condurrà anche nel Lazio, sulle orme del misterioso popolo degli Etruschi, che ha abitato le zone di Toscana, Umbria e parte centrale e settentrionale della nostra Regione, tra il IX secolo e il I secolo a.C. Ad attenderci un patrimonio culturale straordinario, che spazia dalla provincia di Viterbo, con le tombe affrescate della necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, al litorale Nord della provincia di Roma, con la Banditaccia, entrambi siti Unesco, fino alla Capitale, con i tesori del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove si trova conservato il famoso e splendido Sarcofago degli Sposi, protagonista indiscusso dei libri di Storia.

"In un contesto storico come questo, in cui non possiamo visitare i nostri siti archeologici, abbiamo il piacere questa sera di rivedere seppur solamente in televisione, la nostra meravigliosa Necropoli della Banditaccia raccontata dalla voce e dalla conoscenza di un volto amato dal pubblico come Alberto Angela – ha detto il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Quando fu trasmessa in prima visione, furono oltre 5milioni i telespettatori sintonizzati, offrendo alla nostra Città una vetrina straordinaria. Oggi viene riproposto. Sarà comunque emozionante rivedere il nostro grande patrimonio storico e archeologico, in attesa, quando la situazione emergenziale di oggi sarà passata, di poter tornare a visitarli e a trascorrerci le nostre giornate".