in foto: Cocaina nel pacchetto di mentine – foto polizia di Stato

La cocaina nascosta nel pacchetto di mentine. Al posto delle caramelle alla menta c'era droga già confezionata in dosi, pronta ad essere distribuita agli acquirenti. A sua volta la scatolina era nascosta nel passaruota di una vecchia automobile Renault abbandonata. Nonostante questo lo spacciatore, L.M. le sue iniziali, romano di 49 anni, è stato scoperto dagli agenti del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone.

Monitorando la zona di via Morrovalle a San Basilio, gli agenti hanno assistito allo scambio droga/soldi con un cliente che passava in automobile, e poi, quando è arrivato il secondo cliente, i poliziotti sono entrati in azione hanno bloccato lo spacciatore . La cocaina, già divisa in dosi come si può vedere nella fotografia diffusa dalle forze dell'ordine, è stata recuperata ed il pusher, che aveva in tasca anche qualche frammento di hashish, è stato arrestato.