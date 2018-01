Una mega rissa per motivi di gelosia scoppiò lo scorso ottobre all'interno di un appartamento di Pico, comune in provincia di Frosinone. Cinque donne maggiorenni e un ragazzo minorenne sono stati denunciati dai carabinieri della stazione locale con l'accusa di rissa, percosse, lesioni personali e violazione di domicilio in concorso.

Stando a quanto si apprende, i fatti risalgono allo scorso ottobre quando le cinque persone, tre di Roma e tre di Frosinone, di 59, 52, 28, 43, 78 e 17 anni, hanno cominciato a litigare e poi hanno inscenato una violentissima rissa all'interno di un'abitazione di Pico. La discussione cominciò per questioni sentimentali e di gelosia.

Quando accaddero i fatti quattro delle cinque donne coinvolte vennero soccorse e accompagnate agli ospedali di Cassino e Fondi in seguito a lesioni ed ecchimosi giudicate guaribili dai medici in diversi giorni. Due di loro, la signora di 52 anni e una ragazza di 28 anni, hanno alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio.