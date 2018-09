È indagato per omicidio colposo il padrone del pastore tedesco che domenica sera ha sbranato un medico a Fondi, in provincia di Latina. Come riporta Il Messaggero, ricevuta una prima informativa dai carabinieri, il sostituto procuratore della Repubblica di Latina Simona Gentile ha iscritto il 49enne Michele Salera, sul registro delle notizie di reato e questa mattina darà l'incarico di svolgere l'autopsia sul corpo dello psichiatra al medico legale Maria Cristina Setacci. I risultati serviranno a far luce sulle cause esatte della morte di Giovanni Marcone, 60 anni. La vittima infatti, è stata morsa dal cane in diverse parti del corpo ma soffriva anche di problemi di salute. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, come complicazioni riscontrate a seguito dell'intervento subito in sala operatoria.

Il proprietario del cane: "Non doveva entrare senza avvisare"

Il proprietario del cane ha raccontato al Messaggero che la vittima aveva le chiavi di casa sua perché gli stava facendo dei lavori: "Il mio pastore tedesco non aveva mai dato problemi ma lo avevo avvisato di avvertirmi sempre prima di entrare – ha detto l'indagato – per chiudere il cane nel recinto. Il legale difensore dell'indagato ha spiegato: "Domenica non è successo, è stata tecnicamente un'intrusione indebita". Il medico sarebbe entrato nel giardino del villino appoggiato ad un bastone insieme alla moglie e un amico, rimasto anch'egli ferito nel tentativo di soccorrerlo. Intanto il cane è stato posto sotto osservazione per rischio rabbia e gli operatori della Asl dovranno decidere se abbatterlo o no, considerandone l'aggressività ma anche il fatto che l'animale stava facendo la guardia.

Cane aggredisce e uccide un medico

L'aggressione è successa intorno alle ore 18.30 di domenica pomeriggio in località San Magno. Quando l'animale ha mollato la presa il 60enne era già stato ferito gravemente, perdendo molto sangue. Immediatamente si sono attivati i soccorsi e sul luogo è atterrata un'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Qui i medici hanno tentato disperatamente di salvarlo ma le ferite riportate erano troppo gravi. Sull'episodio di indagano gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della stazione locale.