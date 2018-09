‘

Non ce l'ha fatta Giovanni Marcone. Lo psichiatra di Fondi è stato aggredito da un cane di grossa taglia attorno alle 18.30 di ieri pomeriggio in località San Magno, una frazione del comune in provincia di Latina. Ferito anche un secondo uomo, residente nella zona, che è intervenuto nel tentativo di salvare l'uomo dall'improvvisa e violenta e aggressione del cane avvenuta all'esterno di un villino.

Quando l'animale ha mollato la presa il 60enne era già stato ferito gravemente, perdendo molto sangue. Immediatamente si sono attivati i soccorsi e sul luogo è atterrata un'eliambulanza cha trasportato l'uomo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Qui i medici hanno tentato disperatamente di salvarlo ma le ferite riportate erano troppo gravi. Ora sull'episodio di indagano gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della stazione locale.