Nascondevano un piccone e un cacciavite nel cruscotto dell'auto utilizzandoli come arnesi da scasso. Nel corso di un servizio mirato per la prevenzione dei furti, i carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno denunciato 4 cittadini italiani, con precedenti per reati contro il patrimonio, per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile li ha fermati mentre si aggiravano in modo sospetto a bordo di un veicolo, lungo le vie residenziali di Mazzano Romano. Due dei responsabili sono stati arrestati poiché gravati dalla misura della sorveglianza speciale. Saranno giudicati con rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli.

Nascondevano arnesi da scasso nel cruscotto

I carabinieri hanno sottoposto il veicolo a un controllo approfondito e hanno scoperto un vano nascosto all’interno del cruscotto, dove sono stati trovati diversi oggetti utili per scassare porte e infissi, come frullini, cacciaviti, guanti, una torcia ed un piccone e due radio walky talky per le comunicazioni tra di loro. Tutto il materiale è stato sequestrato.