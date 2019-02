in foto: Immagine di repertorio

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma questa mattina, per un maxi tamponamento avvenuto in carreggiata interna tra via Cassia e via Salaria. Nell'incidente sono rimasti coinvolte cinque vetture, al momento non è noto se ci siano feriti e di quale gravità. Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 19 e ha paralizzato la circolazione, con ripercussioni su tutto l'anello stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la carreggiata è stata ristretta a una sola corsia. A comunicarlo Astral Infomobilità.

Code a Roma sono segnalata anche su via Ardeatina ,tra Falcognana e Villaggio Ardeatino in direzione di Santa Palomba, a causa di lavori. E sempre dei lavori stradali sono la causa di rallentamenti e code su via Pontina, per un cantiere in movimento si rallenta a Pomezia tra via dei Castelli Romani e via della Maggiona in direzione di Latina.