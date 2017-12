in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato su via Pontina oggi – lunedì 25 dicembre – all'altezza del chilometro 20,100 verso Roma. Erano circa le 13.00 quando, per cause ancora da accertare, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento sulla corsia di sorpasso. Gravi le ripercussioni al traffico con code chilometriche verso la capitale: neanche a Natale sembra esserci pace per gli automobilisti che percorrono via Pontina, costretti anche oggi a rimanere bloccati nel traffico a causa di un incidente.

Sul posto la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118 che, giunto a bordo di diverse ambulanze ha soccorso le quattro persone rimaste ferite nell'incidente, fortunatamente nessuna di queste è in gravi condizioni. Strada chiusa per permettere i soccorsi, e successivamente i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.