Chiusa la galleria Giovanni Giovanni XXIII a causa di un grave incidente che ha coinvolto diverse vetture. Il maxi tamponamento si è verificato attorno alle 9.00 della mattina di oggi – venerdì 2 febbraio – provocando gravi disagi alla circolazione. Sul posto la Polizia Locale che, per consentire le operazione di soccorso e i rilievi, ha dovuto chiudere la Galleria tra viale della Pineta Sacchetti e viale Antonino di San Giuliano.

Aperto invece l'accesso da via Mario Fani. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con la chiusura della strada che rappresenta una delle arterie ad alto scorrimento della città. Congestionata la circolazione in tutto il quadrante e sulla Tangenziale Est, con code e rallentamenti. Non sono ancora note con certezza le ragioni dell'incidente in Galleria, ma a provocarlo potrebbe essere stato l'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia di questa mattina.