in foto: La cocaina sequestrata dai carabinieri di Ostia

Settantacinque chili di cocaina nascosti all'interno di un'auto. È la scoperta dei carabinieri della Compagnia di Ostia, che hanno portato a termine un'attività antidroga a Ponte Galeria. A finire nei guai un ventiquattrenne albanese, senza fissa dimora e incensurato, e un quarantaseienne romano, che sono statati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti nel carcere di Regina Coeli, dove si tovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I militari sono risaliti ai responsabili a seguito delle indagini partite dai quotidiani servizi di controllo del territorio, in queste settimane particolarmente intensificati a causa dell'emergenza coronavirus.

Il ragazzo lasciava l'auto parcheggiata nel box del complice

Secondo le informazioni apprese i carabinieri hanno notato lo strano attegiamento del ragazzo che si aggirava lungo le vie della città a bordo della sua auto. Il giovane infatti lasciava il suo veicolo parcheggiato in un box auto di Ponte Galeria, risultato poi a seguito di accertamenti di proprietà del quarantaseienne romano. Una consuetudine quella di parcheggiare la macchina in quel posto, senza però alcun motivo preciso. I militari hanno sospettato che i due fossero d'accordo e che il loro modus operandi nascondesse qualche attività illegale. Hanno voluto approfondire la questione e ne hanno seguito gli spostamenti.

Cocaina per le piazze di spaccio romane

Entrati all'interno dell'abitazione nel cui box veniva posteggiata la macchina, i carabinieri l'hanno perquisita. All'interno dell'auto hanno trovato ben 64 involucri contenenti cocaina, alcuni dei quali nascosti in vani ricavati nel bagagliaio, dal peso complessivo di 75 chili, per l'ammontare di un guadagno da 4 milioni di euro. La droga sequestrata era pronta per essere suddivisa in dosi ed entrare nel mercato, così da rifornire le principali piazze di spaccio di Roma e del litorale.