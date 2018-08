"Chi divide i litiganti ha la peggio", recita un antico adagio. Ne erano sicuramente consapevoli i due carabinieri della stazione di Centocelle che ieri sono intervenuti in una maxi -rissa e si sono trovati feriti lievemente. La violenta rissa in strada alla periferia di Roma è avvenuta ieri mattina in via dell'Acqua Bullicante. A notare la scena una pattuglia di carabinieri che transitava in zona ed e' intervenuta. Cinque gli arrestati. Si tratta di cittadini peruviani, di cui alcuni con precedenti.

Vista la rabbia enorme con la quale i litiganti se le davano di santa ragione è intervenuta una volante di polizia che si trovava in transito lungo la strada a prestare aiuto ai colleghi e far scattare le manette. I 5 arrestati hanno tra i 19 ai 38 anni e sono stati portati in ospedale a causa delle ferite riportate. Il più grave è stato giudicato dai medici del Pronto Soccorso capitolino guaribile in 30 giorni per una frattura al dito di un piede.