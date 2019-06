in foto: Matteo Salvini

L'assalto di Matteo Salvini alla Capitale è cominciato ufficialmente. Il programma di governo per la Capitale, alternativo a quello dell'attuale amministrazione a guida Movimento 5 Stelle, è pronto e verrà presentato a breve. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader della Lega, che ancora una volta ha puntato il dito contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "A Roma ci sono problemi drammatici che non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici. La città merita di più e ci saremmo aspettati risultati migliori dall'attuale giunta, che invece nega perfino il Taser ai vigili come previsto dal Decreto Sicurezza".

Salvini: "Vogliamo rilanciare la città e confermare buongoverno Lega"

Per questi motivi il ministro dell'Interno ha presentato "un piano per Roma" con l'obiettivo di "rilanciare la città e confermare nella capitale il buon governo della Lega". Secondo Salvini grazie al suo lavoro al Viminale a Roma sono arrivati 9,53 milioni di euro dal 2018 al 2020 per i fondi del Decreto Sicurezza, mentre il decreto Scuole Sicure ha avuto un finanziamento di oltre 700mila euro, la questura è stata rinforzata, "arriveranno nuovi carabinieri. E per contrastare le truffe agli anziani abbiamo stanziato 466.720 euro".

Per la sindaca non è stata una giornata facile. Prima il reportage del Messaggero, con il direttore del quotidiano romano, Virman Cusenza, che l'ha definita incapace, poi la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna che ha annunciato l'intenzione di voler chiedere un consiglio dei ministri speciale sulla situazione dell'immondizia a Roma e infine Matteo Salvini, che ha annunciato la presentazione di un programma di governo per Roma.