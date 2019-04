in foto: Virginia Raggi e Matteo Salvini

"Mi ha colpito sentirmi dire quel "daje Mattè", vie' a fa er sindaco". Queste le parole che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato questa mattina nel corso di un'intervista ai microfoni di Rtl 102.5, parlando della gestione di Roma. Salvini si riferisce all'incontro avuto ieri con alcuni cittadini romani, mentre stava percorrendo a piedi il tratto dalla terrazza tra Villa Borghese, dove aveva presenziato alla festa della Polizia di Stato, e piazza di Spagna. Il vice presidente del Consiglio si è intrattenuto con molti passanti, scattando qualche foto e rispondendo a chi gli chiedeva di diventare sindaco di Roma. "Posso fare una cosa alla volta – ha proseguito – faccio il ministro e spero di farlo bene". Ha poi aggiunto un "Se ci chiamano, noi ci siamo. Mi è rimasto impresso quel "daje Mattè", sono contento dell'affetto che incontro".

La risposta di Virginia Raggi: "Magna tranquillo"

Il vicepremier ne ha approfittato per criticare l'amministrazione Raggi, prendendo di mira l'attuale sindaca di Roma. Salvini attacca la Raggi soprattutto sul fronte dei rifiuti e sulla gestione del servizio AMA. "Se a Roma in alcuni quartieri alle 10 della mattina ci sono sacchi dell'immondizia in mezzo alla strada, anche il Comune – ha incalzato il leader della Lega – dovrebbe darsi una mossa e fare qualcosa. Non si può lasciare l'immondizia in mezzo alla strada anche a metà mattina. Ognuno – riferendosi alla Raggi – faccia il suo". La replica della sindaca di Roma non si è fatta attendere. "A Roma si risponderebbe cosi': Salvini magna tranquillo", ha detto la Raggi rispondendo alle accuse di Salvini. Molti commenti sono giunti anche da vari rappresentanti del M5S. Prima il capogruppo Giuliano Pacetti esclama su Twitter: "Matte’ ma che ce sei cascato? Se vede che nun conosci i romani.". È intervenuto su Twitter anche Enrico Stefàno, presidente "in pectore" M5S dell'Assemblea Capitolina: "A Matte’ non sei riuscito manco a fa er sindaco a Milano. Figurati a Roma #MatteMagnaSereno”. La replica a Salvini arriva anche dal presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco, che apre il suo tweet con un "Tojeteje er vino!".