in foto: Nicola Zingaretti e Virginia Raggi

La campagna di Matteo Salvini contro l'attuale amministrazione capitolina è sempre più martellante. Libero dagli impegni di governo, il leader della Lega è tornato in questi giorni ad attaccare quello che definisce ‘il duo sciagura': Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, ma anche governatore del Lazio, e Virginia Raggi, sindaca di Roma. Se anche all'epoca del governo gialloverde, quando cioè Raggi e Salvini erano tecnicamente alleati, l'ex ministro dell'Interno non ha mancato di criticare la prima cittadina, oggi gli attacchi sono praticamente quotidiani. "Inciucio e poltrone anche in Comune a Roma, questi non conoscono vergogna. Sabato 19 ottobre aspettiamo in piazza San Giovanni tutti i romani che vogliono una città migliore, più pulita, sicura ed efficiente, libera dal duo sciagura Raggi-Zingaretti", l'ultima accusa pubblicata su Facebook. Ma è solo l'ultima, appunto: "Non vedo l'ora che il sindaco non si chiami più Raggi di cognome. Abbiamo gente preparata, ne discuteremo con gli alleati. I romani ci chiedono che Lega sia protagonista", aveva detto qualche giorno fa l'ex ministro a Rtl102.5. Ma nel corso di una diretta Facebook aveva avuto parole dure anche per il presidente Zingaretti: "Buona fortuna alla signora Lorenzin per questa nuova avventura nel Pd. Che poi in questo Pd c'è gente che entra, gente che esce, ministri che entrano ed escano. C'era un segretario ma non se ne hanno più notizie. Zingaretti dove è finito? Sarebbe ancora governatore del Lazio, e i cittadini aspettano risposte, ma fa il politicante, il mercante di poltrone, non fa più il presidente della Regione. Questo non fa più il governatore". "Il duo sciagura che sta condannando Roma a un degrado sempre più evidente", aveva concluso. E ancora: "Roma è conciata come mai in passato. E ora si è messo insieme il duo sciagura: Raggi e Zingaretti, Comune e Regione, Movimento cinque stelle e Partito democratico. Io ho provato al governo a mandare uomini e mezzi, ma se uno non e' capace a fare il sindaco o non è capace a fare il governatore…".

La Lega non ha ancora scelto un suo candidato, come ha ammesso Salvini in un'intervista rilasciata a 7Gold: "Possiamo dirci sottovoce che i romani possano eleggere un sindaco in gamba il prima possibile". Ha in mente un candidato? "Ma chiunque, estratto a sorte dalla rubrica telefonica. C'è il Cinquestelle in città e il Pd in Regione. L'accoppiata Raggi-Zingaretti sta rendendo Roma come non meritano i romani".