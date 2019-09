"Roma è conciata così grazie al duo Raggi e Zingaretti". Matteo Salvini non ha risparmiato una bordata alla sindaca di Roma Virginia Raggi neanche dal pratone di Pontida (Bergamo) dove oggi si è svolto l'annuale manifestazione della Lega. Un comizio tutto contro il nuovo governo giallorosso e all'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle. Così non stupisce che ora la colpa dei mali di Roma sia del duo rappresentato da Virginia Raggi e dal governatore e segretario del PD Nicola Zingaretti. Obiettivo quasi quotidiani degli attacchi dell'ex ministro dell'Interno, la sindaca Raggi non ha replicato all'ennesima dichiarazione. Le uniche parole rilasciate in giornata hanno invece riguardato l'inchiesta sulle scale mobili della metro, che coinvolge tre dipendenti di Atac: "Le accuse dovessero essere confermate, mi aspetto pene severe per i responsabili. Nessuno sconto per chi mette a rischio la sicurezza del trasporto pubblico e dei cittadini".

Pontida: insulti a giornalisti e Gad Lerner

Non sono mancate dure polemiche per il comportamento dei militanti del Carroccio. L'episodio più grave ha riguardato il giornalista Gad Larner, apostrofato come "ebreo" e in quanto ebreo "non italiano", e accolto da insulti e minacce. Un cronista di Repubblica è stato invece spintonato. Insulti per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di un deputato ("Mi fa schifo") e cori contro il premier Giuseppe Conte apostrofato come "traditore". Per quanto riguarda quello che è accaduto sopra il palco la presenza di una delle ragazzine coinvolte nel caso di Bibbiano è stato oggetto di aspre critiche da parte in particolare del Partito Democratico, che ha accusato il leader della Lega di strumentalizzare un minore e una vicenda giudiziaria aperta e complessa.