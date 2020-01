"Domenica 16 febbraio consiglio a tutti i romani di staccare la corrente ai campanelli. Matteo Salvini potrebbe citofonarvi per cercare di vendervi chiacchiere". È il tweet ironico di Virginia Raggi, seguito dall'immancabile hashtag "GiùLeManiDaRoma". Così la sindaca ha replicato al leader della Lega, dopo l'annuncio di una mobilitazione a Roma contro l'amministrazione comunale e regionale. Il tweet di Raggi è un chiaro riferimento al modus operandi dell'ex ministro dell'Interno che ha suscitato una bufera sui social network, per aver citofonato a casa di una famiglia di origine tunisina nel quartiere Pilastro di Bologna, chiedendo in diretta Facebook: "Lei spaccia?". Ma non tutti apprezzano la battuta della prima cittadina, alcuni utenti commentano: "Pensate a lavorare che la città è piena di immondizia e due stazioni della metro sono chiuse".

Matteo Salvini: "Pronti con candidati e progetti per Roma"

Ieri il commento di Matteo Salvini sulla Capitale, a margine dei risultati delle elezioni regionali, forte della vittoria del centrodestra in Calabria e al secondo posto dopo il centrosinistra in Emilia Romagna : "Stiamo già ragionando per farci trovare pronti con candidati, squadre, progetti e idee sia a Roma che a Milano stiamo lavorando continuamente: venerdì è in calendario un consiglio della Lega per guardare avanti e organizzarci al meglio”.

E ha aggiunto: "Se in pochi mesi i Cinquestelle hanno perso 3/4 dei propri voti e questi voti sono passati al Pd c'è poco da fare: al governo ci sono due forze politiche ed è evidente che il M5S si trovi in enorme difficoltà". E Raggi su Salvini: "Ha fatto le solite chiacchiere ma, come sempre, si è rivelato inconcludente. Gli emiliani e i romagnoli, così come i romani, non si lasciano prendere in giro da chi non ha mai lavorato in vita sua e non ha mai fatto nulla di concreto, anche quando ne ha avuto l'occasione".