in foto: Il ministro degli Interni Matteo Salvini visita una villa confiscata ai Casamonica a Roma

"E' questione di giorni. Entro ottobre guiderò personalmente la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma. Non vedo l'ora di raderla al suolo per restituirla alla comunità". Così annunciava il ministro degli Interni Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook realizzata circa un mese fa.

Ieri, durante la trasmissione Otto e Mezzo condotta da Lilly Gruber su La7, ha rinnovato la promessa: "Entro novembre torno ad abbattere, a costo di guidare io una ruspa, una villa appartenuta ai Casamonica". "L'ho già guidata. Non sarebbe la prima volta", ha aggiunto. In un'intervista rilasciata lo scorso 24 ottobre a Rtl 102.5 aveva specificato ancora una volta sulla villa: "E' con viva soddisfazione che vi annuncio che una delle ville dei Casamonica diventerà presto un bel giardino, un parco per bimbi. Arriva la ruspa… Sarebbe un onore guidare la ruspa. Ho anche imparato a guidarla, mi hanno insegnato…". A ottobre il presidente della Regione Lazio e candidato al congresso del Partito democratico Nicola Zingaretti aveva espresso soddisfazione per l'annuncio di Salvini in merito alla presenza all'iniziativa di demolizione della villa: "Sono felice che Salvini confermi la sua presenza alla nostra iniziativa per abbattere la villa dei Casamonica. Sui temi della legalità e sul riutilizzo dei beni confiscati ad uso sociale siamo impegnati da anni con tutti i ministri dell'Interno e ora anche con lui".