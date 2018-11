in foto: Matteo Salvini davanti alla villa dei Casamonica

Matteo Salvini ha annunciato sui suoi profili social che il 26 novembre metterà in atto il provvedimento di demolizione pensato nei confronti della villa del clan Casamonica. "Sono felice – ha scritto il ministro dell'Interno – il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica, a Roma. Su questi temi, tutti gli amministratori locali d’Italia avranno dal sottoscritto ascolto e collaborazione. Orgoglioso di aver messo nel DecretoSalvini più soldi e poteri per la lotta alla mafia. Presto sarò in Sicilia e in Toscana, per restituire ai cittadini altre ville confiscate ai criminali. Legalità, #dalleparoleaifatti". È la terza volta che il vicepremier comunica ai cittadini romani la decisione. Già un mese fa, durante una diretta Facebook: "È questione di giorni. Guiderò personalmente la ruspa. Non vedo l'ora di raderla al suolo per restituirla alla comunità".

Sulla stessa linea Nicola Zingaretti che questa mattina ha anch'egli comunicato l'iniziativa in programma: "Dopo aver aperto il giardino ad agosto, la Regione Lazio avvia la demolizione della villa abusiva confiscata. Dalla parte della legalità, sempre. A ottobre il presidente della Regione Lazio aveva espresso soddisfazione per l'annuncio del ministro dell'Interno in merito alla presenza all'iniziativa di demolizione della villa: "Sono felice che Salvini confermi la sua presenza alla nostra iniziativa per abbattere la villa dei Casamonica. Sui temi della legalità e sul riutilizzo dei beni confiscati ad uso sociale siamo impegnati da anni con tutti i ministri dell'Interno e ora anche con lui".