Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri su via di Tor Bella Monaca all'altezza del supermercato Pewex. Qui un ragazzo di 20 anni, Matteo Berlenghini, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero al centro della carreggiata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere della vettura, una Nissan Qashqai, affidandole alle cure del personale sanitario del 118. Giunto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata è morto poco dopo il suo arrivo, nonostante gli sforzi dei medici

A bordo dell'auto viaggiava anche una ragazza: rimasta ferita nel violentissimo impatto è ricoverata in gravi condizioni. Aperto un fascicolo per stabilire cosa sia accaduto, perché il 20enne abbia perso il controllo della macchina finendo fuori strada. Al momento non risultano coinvolte altre persone o vetture nella dinamica dell'incidente.