in foto: Angelica Mililli, Luigi Pignoli, Andrea Ciarrocchi

Il 13 marzo, alle 11 del mattino, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà gli Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a 29 giovani che si sono "distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali". Si tratta di ragazzi nati tra il 1999 e il 2008, quindi giovanissimi: e che da anni sono attivi nel volontariato, nel sociale e che hanno dato prova di grande altruismo, coraggio e generosità. Modelli di cittadinanza da emulare e prendere ad esempio, baluardo di positività e responsabilità che meritano un encomio. Tra questi 29 nomi scelti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spiccano sei giovani residenti a Roma e nel Lazio: sei ragazzi che hanno dedicato la loro vita ad aiutare il prossimo, mettendo sempre i bisogni degli altri e della collettività davanti a sé.

Luigi Pignoli, Angelica Mililli, Leonardo Cesaretti

I ragazzi che il 13 marzo saranno premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono Luigi Pignoli, Angelica Mililli, Leonardo Cesaretti, Lucia Ferrante, Chiara Bordi e Andrea Ciarrocchi. Pignoli, classe 2005, abita ad Accumoli, in provincia di Rieti. Quando il 24 agosto 2016 la sua cittadina è stata devastata dal terremoto, ha coraggiosamente aiutato la sua famiglia a mettersi in salvo. E subito dopo è diventato un volontario attivo della Croce Rossa italiana. Angelica Mililli abita a Roma ed è nata nel 2004. È una studentessa modello che spicca per le sue capacità e la sua diligenza: tutto questo nonostante sia affetta da disturbi dell'apprendimento. Angelica dedica molto tempo al volontariato e si prende cura del nonno, affetto dal morbo di Alzheimer. Leonardo Cesaretti è nato nel 2002 ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Questo ragazzo è stato purtroppo vittima di bullismo, così ha deciso di far sì che cose come questa non accadano mai più. Aiuta chi è meno fortunato di lui facendo volontariato con i ragazzi che praticano sport integrato e nelle attività di supporto all'hockey su sedia a rotelle.

Lucia Ferrante, Chiara Bordi, Andrea Ciarrocchi

Lucia Ferrante è nata nel 2000 ed è residente a Viterbo. Ha partecipato al progetto sulla legalità di Corleone nel settembre 2018, lavorando nei campi confiscati alla mafia e incontrando personaggi di spicco della lotta alla criminalità organizzata. Ha raccontato la sua esperienza a 150 ragazzi in occasione di un incontro organizzato presso il Tribunale di Viterbo. Chiara Bordi è una studentessa, modella e barista nata nel 2000 a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Sei anni fa ha perso parte della gamba sinistra in un incidente stradale, ma ciò non le ha impedito di partecipare al concorso di Miss Italia: per realizzare il suo sogno ha dovuto affrontare molte critiche denigratorie, ma non si è mai persa d'animo. Andrea Ciarrocchi è nato nel 2004 a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. È stato il primo a partecipare al progetto "mini pioniere Cri 8-13" organizzato dalla Croce Rossa italiana per formare i giovani alle attività socio assistenziali. Oggi fa il volontario per la Croce Rossa ed è attivo nelle campagne di sensibilizzazione sul bullismo e i comportamenti discriminatori.