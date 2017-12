Momenti di panico questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove attorno alle 9.30 un materasso sulla carreggiata interna ha rallentato il traffico tra via Flaminia e via Tiburtina, con gli automobilisti costretti ad evitare l'ostacolo, cambiando corsia o facendo lo slalom. A recuperare il materasso, con tutta probabilità caduto da un mezzo in movimento, gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Anas. Fortunatamente, ma solo per un caso, l'episodio non ha provocato un sinistro.

Problemi alla circolazione questa mattina anche su via Aurelia, a causa di un tamponamento a catena che ha mandato completamente in tilt la circolazione da largo Tommaso Perassi in uscita da Roma verso il Grande Raccordo Anulare. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, a lavoro per eseguire i rilievi del caso e poter procedere così alla rimozione dei mezzi incidentati dalla carreggiata stradale e ripristinare la normale circolazione.