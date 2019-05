A 25 anni dalla morte del grande attore napoletano Massimo Troisi arriva a Roma la mostra che ne celebra il genio. L'esposizione "Troisi poeta Massimo" sarà allestita dal 17 aprile fino al 30 giugno al Teatro dei Dioscuri al Quirinale di Roma. Un percorso fotografico e multimediale visitabile gratuitamente per rendere omaggio a uno dei personaggi più amati degli ultimi quarant'anni. Il filo conduttore della manifestazione sarà il lato umano dell'attore, quello che l'ha reso così unico e indimenticabile. É stato un poeta senza mai definirsi tale, scrivendo poesie fin dalla tenera età per ritagliarsi spazi d'intimità all'interno di una famiglia numerosissima. Fu anche un grande narratore, nonché un regista di grande successo capace di far ridere ancora oggi il grande pubblico con i suoi sketch.

"Troisi poeta Massimo", la mostra per Massimo Troisi

La mostra "Troisi poeta Massimo", promossa e organizzata da Istituto Luce-Cinecittà, ripercorre la carriera del comico, regista e poeta napoletano Massimo Troisi. Circa 80 fotografie, più installazioni audio-video, interviste e carteggi personali per omaggiare la sua figura. Una carrellata di ricordi che, attraverso musica e immagini, segue il suo percorso di vita, dall'infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, dal successo con il gruppo "La Smorfia" alla carriera da regista e attore. I filmati ne mettono in risalto la poetica e le tematiche principali, evidenziando i momenti di maggior successo come i due David di Donatello per il suo primo film da regista, "Ricomincio da tre"(1981). Tra i documenti inediti anche testimonianze video di amici e colleghi realizzate per l'occasione. Un "Pulcinella senza maschera", così è stato definito Massimo Troisi. L'erede naturale di Eduardo, capace di attualizzare la tradizione partenopea senza cadere nei soliti cliché. Un "mito mite", un antieroe moderno e rivoluzionario, che è riuscito a descrivere con leggerezza e ironia i dubbi e le preoccupazioni delle nuove generazioni.

Foto e video dedicati a Massimo Troisi

L'esposizione "Troisi poeta Massimo" è suddivisa in cinque ambienti, che seguono cronologicamente il percorso umano e artistico di Massimo Troisi. All'ingresso i visitatori saranno accolti da una gigantografia dell'attore e da un video realizzato dall'Archivio Luce con vari brani tratti da interviste. La terza sala è quella dedicata ai suoi film con foto dei set, locandine, documenti e backstage. La parte più interessante è quella relativa a "Il postino" (1994), pellicola che rappresentò il punto di arrivo di una lunga ricerca poetica. In mostra ci sarà un'installazione ad hoc con una gigantografia del film e verrà esposta la famosissima bicicletta su cui il giovane postino Mario porta la corrispondenza al poeta Pablo Neruda.