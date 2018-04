Una storia che fa rabbia quella portata alla luce dal programma televisivo di Italia Uno "Le Iene" e che ha come protagonista Massimiliano, un ragazzo romano che da tre anni ormai vive in stato vegetativo ma che, secondo le assicurazioni, non è invalido. Una storia assurda quella del ragazzo che, come dette tre anni or sono, mentre era a bordo della sua moto si è schiantato contro un palo della luce dopo aver preso un tombino montato all'incontrario sul manto stradale e quindi molto infossato rispetto all'asfalto.

Secondo il medico legale che assiste la famiglia, Massimiliano è in stato di coma vegetativo: mantiene ovvero soltanto le funzioni vitali primarie, come il respiro e il battito cardiaco, mentre tutte le funzioni cerebrali superiori sono invece annullate. Nonostante questo, però, il medico delle assicurazioni, a Roma, non lo ha ritenuto invalido perché, come denuncia la madre, "Massimiliano ha aperto gli occhi". Per questo motivo, la famiglia del ragazzo non ha diritto a ricevere il risarcimento da 7 milioni di euro che il Comune di Roma, che ha ammesso le sue colpe per quanto riguarda l'incidente nel quale è rimasto coinvolto Massimiliano, dovrebbe corrisponderle. Per consentire al ragazzo cure migliori e costanti, la famiglia è stata anche costretta a lasciare la Capitale e a trasferirsi a Torino.