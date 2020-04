Ha massacrato di botte la compagna davanti ai loro tre figli minorenni, mandandola in ospedale con una lesione al torace. Ennesima violenza consumata tra le mura domestiche in cui vittima è una donna, un'emergenza nell'emergenza che in tante purtroppo si trovavano a vivere, divenuta ancora più urgente in queste settimane di isolamento domiciliare, con le vittime di violenza costrette in casa, spesso in difficoltà a chiedere aiuto perché perennemente sotto controllo. A finire in manette, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, un quarantatreenne di nazionalità romena, portato in carcere a Rebibbia. Ora dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria di maltrattamenti in famiglia. Secondo le informazioni apprese i fatti sono accaduti nella serata di venerdì scorso 24 aprile nel Comune di Tivoli, alle porte di Roma. L'uomo, ubriaco, l'ha picchiata brutalmente, gridandole contro: "Ti ammazzo".

La donna aveva già denunciato il compagno violento

Una scena di violenza come già accaduto più volte e che la donna aveva già denunciato, che si è consumata davanti agli occhi spaventati dei bambini. A dare l'allarme la giovane mamma che è riuscita a raggiungere il telefono e a chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tivoli, diretti da Paola Di Corpo, che hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione e hanno trovato l'uomo agitato, intento a insultare la compagna. I poliziotti lo hanno bloccato portandolo via, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale, dov'è stato attivato il codice rosa per le vittime di violenza. I medici si sono presi cura di lei, le hanno riscontrato una lesione al torace con una prognosi di 10 giorni.