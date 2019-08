ATTENZIONE! Si sono impossessati delle mie foto ed hanno realizzato un falso articolo in cui nessuna delle informazioni date corrisponde a verità. Tutto questo per promuovere un prodotto “dimagrante” che io non conosco e non consiglio. Il mio percorso lo conoscete bene ed i miei ideali sono ben altri: salute, forza di volontà, un buon nutrizionista e un grande sorriso. Sto prendendo provvedimenti seri a riguardo ma intanto mi sento costretta ad informarvi dell’accaduto perché in tanti mi hanno scritto chiedendomi informazioni su questo prodotto “miracoloso”: io non ho a che fare con questa menzogna! Ringrazio chi tra di voi mi ha prontamente avvisato. Grazie di cuore… il mondo è pieno anche di bella gente! ❤️💪🏻 #sorrideresempre #attenzioneèunatruffa

