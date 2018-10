in foto: La consegna del diploma ai genitori di Martina Natale

"Per me è un onore consegnare a persone meravigliose come voi questo diploma, sono io a ringraziarvi. L'amore che state trasmettendo oggi è qualcosa di unico, è un simbolo per la scuola italiana". Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti è commosso quando affida ai genitori di Martina Natale il la pergamena che certifica il superamento dell'esame di maturità da parte della figlia. Martina non ha potuto sostenerlo, perché è morta il 12 giugno scorso, otto giorni prima dello svolgimento della prima prova scritta. Davanti alla commissione d'esame, per raccontare la tesina che la 19enne aveva elaborato nonostante la malattia, una grave forma di tumore cerebrale, si sono presentate alcune sue compagne di classe, che hanno illustrato il lavoro di Martina dedicato a una delle sue grandi passioni, il teatro. "Ricordatevelo sempre: vivete con passione, con voglia, con coraggio come ha fatto Martina", ha detto Bussetti alle ragazze e agli altri alunni del liceo Manzoni di Latina. "Io ho vissuto l'esperienza di Martina, tre anni fa di questi tempi ho vissuto quella esperienza e so cosa significa, l'ho vissuta come esperienza diretta in un letto d'ospedale e so quello che si prova: in quei momenti, lo so bene, si vive anche un senso di pace profonda. E in quei momenti avere intorno chi ti vuole bene è fondamentale. Martina ha lasciato un segno che rimarrà nei prossimi anni", ha aggiunto il titolare del Miur.

La mamma di Martina ha preso la parola in seguito alla proiezione di un video con spezzoni di video e fotografie che raccontano la vita della 19enne. "C'è un'immagine che rappresenta proprio tutto, il fatto di tenere le mani di Martina, che non abbiamo mai lasciato, fin da quando è nata e fino all'ultimo momento. Sappiamo di averle dato tutto, ma in realtà è lei che ha dato tutto a noi", ha detto la mamma al microfono. "Lei mi ha insegnato ad aprirmi, ad aprire la porta di casa, lei ha insegnato tanto a noi. Il mondo è pieno di ‘martine', non sarà la prima né l'ultima. Intorno a lei c'è stato tanto clamore, anche se ci teneva tantissimo al diploma, era il suo pensiero fisso. Ringrazio il ministro per questo diploma e ringrazio ogni persona che ha dedicato del tempo a noi".