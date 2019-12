in foto: Martina e Ilenia

Martina Oro, 20 anni, è morta in un incidente stradale sulla Braccianese Claudia in direzione di Roma. L'amica che era bordo con lei su una Matiz, Ilenia Matilli, promessa della Lazio di calcio femminile, è in gravi condizioni. Martina guidava la macchina, ha fatto un sorpasso e poi, per cause ancora da accertare, la sua auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Bracciano e i medici del 118. Purtroppo la 20enne è morta sul colpo, mentre l'amica è stata soccorsa e trasportata d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ancora in rianimazione con fratture multiple. Per ora, stando a quanto riporta il Messaggero, la sua prognosi rimane riservata.

Ilenia, l'amica di Martina, è grave

Ilenia è una promessa della Lazio di calcio femminile e, stando a un'intervista rilasciata al blog "Io nasco qui a Piazza della Libertà", viene soprannominata dal suo allenatore ‘la zanzara, perché è rapida, piccola, esile, un fastidio snervante per le difese avversarie. "Forse perché non sto un attimo ferma e do fastidio a tutte", ha dichiarato. "Hoo iniziato a dare i primi calci al pallone all’età di 5 anni con mio fratello, però ho iniziato a giocare in una vera e propria squadra all’età di 12 anni, nel 2013, con l’Anguillara e nel 2014/2015 con I Terzi, però con i maschi e il 23 settembre 2016 ho iniziato con la Lazio", aveva raccontato nel corso dell'intervista. Come ruolo diceva di ispirarsi all'ex calciatore della Roma Stephan El Shaarawy.