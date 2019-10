in foto: Di Tavole Romane

Il Maritozzo Day è uno degli eventi che ogni anno i romani amanti della pagnottella farcita tipica della tradizione laziale attendono con gran trepidazione. Morbido, fragrante, dolce o salato, la Capitale è pronta per l'appuntamento fissato in calendario per sabato 7 dicembre. All'iniziativa parteciperanno tantissimi artigiani sparsi in città, che proporranno maritozzi in molte varianti, anche per celiaci. Una giornata organizzata da Tavole Romane, che non sarà solo all'insegna della golosità, ma anche della beneficenza. Quest'anno, infatti, in occasione dell'evento, giunto alla terza edizione, è stata organizzata una raccolta fondi a favore dell'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina.

Le donazioni del Maritozzo Day per il tumore alla mammella

Un maritozzo porta non solo allegria ma anche solidarietà. Il ricavato dei fondi raccolti durante il Maritozzo Day saranno devoluti alle attività della Breast Unit, un modello culturale, organizzativo e assistenziale che ha lo scopo di garantire alle donne affette dal tumore della mammella, le migliori terapie e la migliore qualità della vita, grazie al lavoro sinergico multidisciplinare di numerosi specialisti. Lo scopo della contribuzione – spiega una nota – è mirato all'acquisto del casco anti caduta dei capelli da utilizzare durante la chemioterapia.

Pasticcerie che partecipano al Maritozzo Day

(l'elenco verrà aggiornato sul sito)

1. Andreotti Pasticceria dal 1931 | Ostiense, via Ostiense 54

2. Bar Baffo Caffè Vergnano | Trastevere, Viale di Trastevere 343

3. Pasticceria Belsito | Trionfale, Piazzale delle Medaglie d'Oro 31/B

4. Pasticceria Bompiani | Ardeatino, via Benedetto Bompiani 8

5. Bonci Gabriele | Termini, Mercato Centrale Roma

6. Bottega Ioli | Monteverde, Via Raffaele Balestra 11A

7. CaféMerenda | Marconi, via Luigi Magrini 6

8. Casa Manfredi | Aventino, viale Aventino 91

9. Cose Buone dal Forno – Trevisiol | Monteverde, Via di Val Tellina 66

10. CUPS Testaccio, Chef Cristina Bowerman | Testaccio, Mercato Testaccio, Via Beniamino Franklin

11. E 5 Stelle | Casetta Mattei, via della Casetta Mattei 149

12. Eataly con Le Siclianedde | Ostiense, Piazzale XII ottobre 1492

13. Exquisitaly | Repubblica, Piazza di San Bernardo 99

14 Frigo Gelato Artigianale | Testaccio, Via Marmorata 28

15. Gelato San Lorenzo | San Lorenzo, Piazzale Tiburtino 16

16. Gino bar | Centro Storico (Barberini), via di S. Basilio 52

17. Gunther Gelato Italiano | Centro Storico nei 3 punti vendita

18. Il Maritozzo Rosso | Trastevere, vicolo del Cedro 26

19. Insieme al pane | Talenti, Via Arturo Graf, 35

20. L'Osteria di Birra Del Borgo | Prati, Via Silla 26a

21. Il Bancone di Birra Del Borgo – Piazza Bologna | Bologna, Piazza Bologna 8

22. La Fornarina dal 1989 | Garbatella, Piazza Oderico da Pordenone 4

23. Le tre zucche presso La bottega delle tre zucche, chef Fabrizio Sepe | Portuense, Via Guglielmo Mengarini, 49

24. Lievito Pizza, Pane. | Eur, viale Europa 339

25. Linari | Testaccio, via Nicola Zabaglia 9

26. Miss Maritozzo By Simona Amendola presso Osteria Fratelli Mori | Ostiense, Via dei Conciatori 10

27. Nero Vaniglia | Ostiense-Garbatella, Circonvallazione Ostiense 201

28. New Food Gluten Free | Monteverde, Piazza Carlo Alberto Scotti 18

29. Otaleg Gelateria Acquario di Marco Radicioni | Trastevere, Via di San Cosimato 14

30. Panificio Mosca | Prati, via Candia 16

31. Pasticceria Romoli dal 1952 | Quartiere Africano, viale Eritrea 142

32. Pizzeria Sancho | Fiumicino, via della Torre Clementina 142

33. Proloco Dol | Centocelle, via Domenico Panaroli 35

34. Proloco Trastevere via Goffredo Mameli 23/24

35. Santi Sebastiano e Valentino | Parioli, via Tirso 107

36. Sorelle Giordano | Appio-Claudio, viale Giulio Agricola 129

37. Spiazzo | Porto Fluviale, via Antonio Pacinotti 83

38. Straforno – focaccia, pizza & burger | Nomentana-San Basilio, Via del Casale di San Basilio 19

39. Supplizio | Centro Storico, Via dei Banchi Vecchi 143

40. Supplizio ai Coronari | Centro Storico,Via dei Coronari 25

41. UOVO À POIS – Dolce Alternativo | Ostiense, Via P. Matteucci 62

42. Up Sunset Bar, Riccardo Di Giacinto | via del Tritone 61

43. Wani – Vegan Bakery | San Paolo, via Gabriello Chiabrera 162/b