Due palazzi di Marino, nella provincia di Roma, sono stati evacuati nel tardo pomeriggio do oggi. In alcuni degli appartamenti, i condomini hanno cominciato a sentire un forte odore di anidride solforosa. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, con il supporto della squadra Nbcr – sigla che sta per Nucleare, biologico, chimico e radiologico – che hanno deciso per lo sgombero precauzionale di due edifici in via Maciocco, località Cava dei Selci. Per fortuna la fuga di gas non ha fatto registrare feriti né intossicati.

L'anidride solforosa è un gas incolore dall'odore molto pungente e molto irritante. L'inalazione può provocare edema polmonare, mentre una prolungata esposizione può portare addirittura alla morte. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e per accertare le cause della fuga di gas.