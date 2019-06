in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Un motociclista di 53 anni originario di Pavona di Albano è morto ieri sera a Marino, mentre percorreva via Nettunense al bordo del suo scooter. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22 di sera al chilometro 1: per l'uomo, che stava tornando in direzione di Pavona, è stato fatale l'impatto con una macchina, una Peugeot 308 Station Wagon che procedeva in senso opposto a quello del 53enne. Lo scooter guidato dal centauro è stato preso dalla macchina mentre questa stava svoltando a sinistra per immettersi all'interno di un distributore di benzina. Allertati immediatamente i soccorsi, giunti sul posto nel giro di poco tempo: per l'uomo però, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa del violento impatto con la macchina. Il conducente della vettura è stato denunciato per omicidio stradale, mentre è stato accertato che il centauro guidava senza patente: gli era stata infatti ritirata nel 2015 dai carabinieri per guida in stato di ebrezza.

Casal Bruciato, pedone investito da una macchina

Questa mattina, invece, un uomo è stato investito a Roma, in zona Casal Bruciato, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali con la sua carrozzina. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sembra sia stato colpito in pieno da una vettura che stava sopraggiungendo a velocità sostenuta: soccorso dall'ambulanza giunta sul posto, è stato portato in ospedale ma non si conoscono ancora le sue attuali condizioni di salute. L'uomo è stato visto dai residenti, scesi in strada appena sentito il rumore dell'impatto, riverso a terra probabilmente privo di sensi.