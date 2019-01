Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri – lunedì 28 gennaio – a Frattocchie, frazione del comune di Marino ai Castelli Romani. Qui un uomo al volante della sua Jeep Renegade, a bordo della quale viaggiava con la moglie, si è scontrato con una gazzella dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole finendo la sua corsa abbattendo un semaforo. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via del Sassone e via Appia Nuova. Da quanto si apprende al momento dello schianto, violentissimo, i carabinieri viaggiavano con la sirena accesa.

Sul posto il personale sanitario del 118 con due ambulanze, che ha trasportato la coppia di coniugi che viaggiavano a bordo della Jeep all'ospedale di Ariccia: qui sono stati ricoverati con ferite e contusioni riportate in diverse parti del corpo. Soccorsi anche i carabinieri, che se la sono però cavata solo con qualche lieve contusione. I rilievi per stabilire dinamica e responsabilità del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Albano che hanno predisposto anche la chiusura della strada e poi il senso unico alternato, per rendere possibile la rimozione dei mezzi incidentati, entrambi finiti fuori strada e seriamente danneggiati.