Marijuana mista ad aglio. Uno stratagemma con cui una ragazza nigeriana cercava di nascondere il tipico odore della cannabis. Non è bastato perché E.L., queste le sue iniziali, è stata perquisita e arrestata per spaccio dagli agenti della polizia di Stato. La 22enne è stata bloccata mentre si trovava su viale Trastevere, a Roma, dai poliziotti, che si sono insospettiti perché con sé aveva una borsa molto grossa e in più era in evidente stato di agitazione. Fermata per un controllo, nella borsa sono stati trovati due involucri contenenti oltre due chili di marijuana.

La droga mischiata all'aglio per camuffarne l'odore

La droga era avvolta nel cellophane e per nascondere ulteriormente l'odore erano state posizionate delle fettine di aglio. Esternamente, invece, l'involucro era stato spruzzato con del profumo da donna. La ragazza, risultata incensurata da successivi accertamenti, è stata arrestata dagli uomini diretti da Fabrizio Sullo e dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Non è chiaro dove la ragazza abbia acquistato la droga e per quali usi se ne voleva servire. Probabilmente doveva consegnarla a un pusher, ma anche questo dettaglio sarà oggetto di ulteriori indagini.