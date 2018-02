I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato ad Anzio due italiani, un uomo e una donna, entrambi di Fregene trovati in possesso di oltre 15 chili di droga. I finanzieri di Nettuno, mentre percorrevano la via Nettunense ad Anzio, avevano notato una Porsche Cayenne che procedeva a forte velocità. I militari, dopo un breve inseguimento, hanno fermato il veicolo e notando che l'uomo alla guida dell'auto era molto nervoso, così come la donna, hanno deciso di ispezionare il veicolo e, nel bagagliaio, hanno trovato tre sacchi neri da spazzatura.

Nel terzo, posto accuratamente dietro i primi, c'erano 15 chili di marijuana essiccata e messa sottovuoto, pronta per essere immessa sul mercato. Trovati nell'abitacolo anche tre involucri di cellophane contenenti complessivamente 420 grammi di cocaina purissima. Lo stupefacente rinvenuto e sottoposto a sequestro, avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio oltre 150.000 euro. La coppia è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.