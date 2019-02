È giallo intorno alla morte di Maria Sestina Arcuri, scomparsa a 26 anni per cause ancora in via d'accertamento. Secondo le prime informazioni ricevute, la ragazza sarebbe deceduta a seguito di una caduta dalle scale di un condominio la sera di pochi giorni fa, mentre si trovava insieme al fidanzato. Caduta che le avrebbe provocato un violento trauma e un'emorragia cerebrale che non gli avrebbe lasciato scampo. Una dinamica dei fatti parsa fin da subito poco chiara agli investigatori che stanno indagando sul caso e stanno cercando di capire cosa si successo veramente. Maria Sestina viveva a Roma, dove lavorava come parrucchiera ma era originaria di Nocara, in provincia di Cosenza. Al momento chi sta indagando sulla sua morte, non esclude nessuna pista. La ragazza, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 che l'ha trasportata con urgenza in ospedale dov'è stata operata, è entrata in coma ed è morta intorno alle ore 11 di ieri mattina, mercoledì 6 febbraio. Sulla sua salma è stata disposta l'autopsia. I risultati degli esami serviranno a fare chiarezza sulla dinamica del decesso.