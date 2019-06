in foto: Immagine di repertorio

Era originaria di Rieti Maria Castellani, la donna di 71 anni trovata morta all'interno di un appartamento a Martinscuro, località balneare in provincia di Teramo. Come riporta Il Messaggero, la donna è stata per otto anni sindaco di Belmonte in Sabina, piccolo Comune nel territorio del reatino, dove ha ricoperto il ruolo di prima cittadina dal 2004 al 2012. La donna si trovava in vacanza, in un'abitazione al secondo piano di un palazzo in via Silone. La drammatico rinvenimento è avvenuto nella serata di ieri, martedì 24 giugno. A dare l'allarme sono stati i familiari, dopo che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Per diverso tempo avevano provato a chiamarla ma non avevano più sue notizie. La donna non era stata neanche più vista al mare. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Martinsicuro, insieme ai vigili del fuoco di Teramo.

Morto l'ex sindaco di Balmonte in Sabina, Maria Castellani

I pompieri si sono fatti strada entrando all'interno della casa, aprendo la porta, dove hanno trovato la donna priva di sensi e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di soccorrerla, ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, era ormai deceduta. I militari hanno svolto alcuni accertamenti, poi, la salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria che deciderà se disporne l'autopsia, per chiarire le cause della morte. L'ipotesi maggiormente considerata da chi indaga è che sia stata colpita da un malore.