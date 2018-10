Maresciallo dell’Esercito è accusato di aver rubato 73.000 euro di buoni pasto

Un maresciallo dell’Esercito è accusato di aver sottratto buoni pasto per un valore di 73.500 euro dalla sua posizione al ministero della Difesa in tre anni, dal 2015 al 2017. Chiuse le indagini rischia di essere rinviato a giudizio per il reato di peculato. La sua posizione di ufficiale è un aggravante.