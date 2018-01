In seguito alle forti mareggiate di questi giorni il porto di Fiumicino è invaso dalla plastica, dai rifiuti e dai detriti. Il sindaco della città dell'aeroporto, Esterino Montino, ha annunciato su Facebook di aver chiesto "all’Autorità Portuale, inviando documentazione fotografica, un urgente intervento di bonifica e pulizia in Darsena. Purtroppo la corrente del Tevere, il maltempo e i forti venti dal mare hanno portato, per l’ennesima volta, dentro lo specchio d’acqua metri cubi di sporcizia, rami secchi, detriti, plastica, bottiglie di vetro e rifiuti di ogni genere". Il primo cittadino ha postato sul social network alcune fotografie che testimoniano la situazione al porto.

"Sono sicuro che si interverrà a breve per riportare decoro in uno dei luoghi più suggestivi della nostra Città", ha detto Montino, che poi ha aggiunto: "Occorre dare corpo al progetto sperimentale finanziato dall’Autorità Portuale per la sistemazione di una postazione permanente in grado di raccogliere e aspirare direttamente dall’acqua i rifiuti che continuano ad arrivare dalla Fossa Traianea. Un piccolo ma significativo intervento per scongiurare il degrado della nostra Darsena nella consapevolezza che, se si vuole risolvere il problema dei rifiuti trasportati dal Tevere lungo i 400 chilometri del suo corso, sia necessario un ragionamento più ampio che coinvolga diverse istituzioni e competenze. Solo così il nostro territorio non sarà più l’anello debole di una lunga catena composta da quattro regioni e svariate città che si affacciano sul fiume".