Il presentatore tv e dj Marco Baldini è stato assolto dall'accusa di ricettazione per cui era a processo a Roma. La VII sezione penale del tribunale della Capitale ha emesso oggi la sentenza con cui il noto personaggio mediatico, che in passato ha condotto alcune fortunate trasmissioni televisive con Fiorello, è stato assolto con formula piena "perché il fatto non costituisce reato". Baldini era finito nei guai a causa di un assegno che aveva affidato a un'amica, affinché lo incassasse. Sulla provenienza dello stesso titolo di credito erano concentrate le accuse: secondo il pubblico ministero l'assegno era di provenienza illecita, motivo per cui Baldini era stato imputato per ricettazione e che aveva spinto il pm a chiedere nei confronti del dj una condanna a un anno e quattro mesi. Al termine del processo, invece, i giudici hanno fatto cadere ogni accusa, stabilendo la provenienza lecita dell'assegno: per Baldini, in passato più volte finito nelle cronache a causa dei suoi problemi finanziari dovuti alla passione per il gioco d'azzardo, si tratta sicuramente di una grossa preoccupazione in meno.