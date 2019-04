È partita questa mattina sotto la pioggia la XXV edizione della Maratona internazionale di Roma sponsorizzata da Acea e organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Gli iscritti sono in tutto 10.000, tra chi percorrerà la maratona competitiva di 42,195 chilometri e chi invece correrà la corsa amatoriale Stracittadina che terminerà dopo cinque chilometri al Circo Massimo. Deviazioni e strade chiuse per permettere il passaggio dei corridori che percorreranno uno dei circuiti urbani più suggestivi del mondo, tra le vestigia delle storie di Roma. A salutare gli atleti presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'assessore allo Sport Daniele Frongia, il presidente della Federazione Alfio Giomi, e per il governo il sottosegratario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente.

I numeri della XXV Maratona di Roma

Sono 7080 gli italiani iscritti provenienti da tutte le regioni e ben e 2920 gli stranieri provenienti da 88 nazioni differenti. La Francia è la nazione più rappresentata con 804 iscritti, la Gran Bretagna con 278, la Spagna con 262, la Germania con 198 e gli Stati Uniti con 161. Gli uomini iscritti sono 7966, mentre le donne 2034. Grande favorito Abayneh Ayele Woldegiorgis, 31enne etiope già sul podio della maratona nel 2014 e con un record personale di 2h06’45.

Il percorso della XXV Maratona internazionale di Roma

Ecco il tracciato della corsa: partenza Fori Imperiali piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, Porta Capena, Piramide, viale Marco Polo, viale Cristoforo Colombo, viale Marconi, viale Ferdinando Baldelli, via Ostiense, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Lungotevere l, ponte Cavour, via Vittoria Colonna, piazza Cavour, via Crescenzio, piazza Adriana, piazza San Pietro, piazza del Risorgimento, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, viale e piazza Mazzini, lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, Foro Italico, ponte Duca D’Aosta, lungotevere lato Flaminio, viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano, piazza Apollodoro, piazza delle Belle Arti, lungotevere delle Navi, via di Ripetta ,piazza Augusto Imperatore, via del Corsom piazza di Spagna, via di Monte Brianzo, via Zanardelli, corso Rinascimento e corso Vittorio Emanuele III, via del Plebiscito con chiusura ai Fori Imperiali

Metro Colosseo chiusa e tutte le linee deviate o limitate

Atac invita "fare attenzione, quindi, al percorso della propria linea bus di riferimento". Chiusa la metropolitana B di Rom. Saranno sospese le linee: 2, 40, 64, 70, 130, 280 e 628. Deviate le linee 3, 69, 85, 118, 160, 671, 714, 766, C2 e C3). Corse limitate per le corse dei tram 3, 8 e 19 e le linee di bus H, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 77, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 128, 170, 180, 190, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916, 982 e 990, C6 e C8.