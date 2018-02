Non sembra placarsi l'ondata di intolleranza e xenofobia che sta attraversando trasversalmente tutto il Paese e che è culminata nella tentata strage fascista di Macerata, dove il 3 febbraio Luca Traini, ex candidato con la Lega Nord, ha sparato dalla sua auto su un gruppo di migranti, ferendone sei. Questa mattina a Roma, quartiere Monte Mario, un insulto razzista e xenofobo. "Maometto pedofilo", è comparso sulla saracinesca di un esercizio commerciale gestito da cittadini egiziani, da anni in Italia e ben integrati nella comunità, in piazza Thouar.

La denuncia è arrivata a mezzo Facebook, nell'omonimo gruppo che raccoglie gli abitanti del quartiere capitolino. "Questa la scritta vergognosa apparsa stamattina a piazza Thouar (piazza del mercato), sulla serranda del negozio dei ragazzi egiziani. Ragazzi che abitano e hanno l'attività a Monte Mario da anni e anni. Ragazzi che non hanno mai dato fastidio a nessuno e che si sono integrati benissimo" si legge nel post, corredato da una immagine nella quale campeggia l'insulto xenofobo.