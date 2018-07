in foto: David Termini, è scomparso a Manziana

Dal pomeriggio di ieri non si hanno più notizie di David Termini, scomparso dalla casa di un suo famigliare a Manziana, in provincia di Roma. È stato l'ufficio stampa del Comune a diffondere la notizia e una foto di David su Facebook. La persona scomparsa è residente a Sarteano, in provincia di Siena, ma si trovava da un parente a Manziana. Mercoledì 25 luglio, attorno alle 17, è uscito dall'abitazione del suo famigliare, che si trova in via Monterano 47: da allora di lui si sono perse le tracce.

I famigliari sono in ansia perché David, oltre a non avere con sé né documenti né cellulare, soffre anche di diverse patologie: è obeso e soffre di diabete, ipertensione arteriosa, perdita di memoria e problemi psichici. Al momento della scomparsa David indossava una maglietta di colore blu scuro a maniche corte, dei pantaloni marroni scuri, calzini bianchi e scarpe bianche e blu. David è alto un metro e 73 per 116 chili, ha i capelli castano chiari, gli occhi verdi e alcuni tatuaggi sulle braccia. Al polso indossava un orologio. Chiunque abbia sue notizie o lo abbia avvistato può contattare i Carabinieri (112) o la polizia locale di Manziana al numero 06.99674194.