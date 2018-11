in foto: La scritta comparsa al Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli

"Lgbt=abominio! Famiglia è tradizione". Si legge sulla scritta fascista e omofobica comparsa sul muro esterno del Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli, in via Efeso, nel quartiere Ostiense di Roma. A denunciare l'accaduto sono stati proprio i membri dell'associazione che hanno pubblicato un post di sdegno su Facebook. A compiere il gesto probabilmente sono stati attivisti militanti nell'estrema destra. L'episodio è accaduto dopo la manifestazione nazionale di ieri contro il ddl Pillon che prevede una riforma della normativa su separazione, divorzio e affido condiviso dei minori. In centinaia le donne riunite a piazzale Loreto a Roma per protestare chiedendo il ritiro immediato della proposta di legge. "Oggi siamo scesi in piazza due volte, contro il DDL Pillon che vuole riportare il nostro Paese al Medioevo e contro tutti i fascismi – si legge sulla pagina Fabook del circolo gay – A poche ore di distanza i fascisti hanno risposto attaccandoci qui a casa nostra. I vostri insulti sono medaglie, non ci fermerete!".