in foto: Foto dalla pagina Facebook di Murakami

Mangiare sushi giapponese circondati dal mare e dalle onde su un veliero d'epoca del XIX secolo. Dal 2 giugno a Ponza si potrà fare, grazie a Murakami, il primo sushi boat restaurant del mondo. Il nome del ristorante prende spunto dai pirati Wako, che nel 12esimo secolo facevano scorribande nei mari della Cina e della Corea. Il ristorante sarà ospitato su un caicco completamente ristrutturato che sarà ormeggiato al largo di ponza. Si potrà mangiare a bordo, ma è presente anche un servizio take away o delivery per tutte le barche all'ancora nelle acque di Ponza. Nel menù sono presenti il sushi burrito, il sushi donut, il burger rice e tante altre specialità. Il veliero si potrà anche affittare per eventi e feste private. Sarà ormeggiato alla baia del Frontone dell'isola di Ponza.

Il Murakami, si legge sulla pagina Facebook del nuovo ristorante (una ricostruzione fittizia, ma affascinante), è un "leggendario veliero pirata, l’unico veliero di questo tipo a portare il nome del suo clan, il clan Murakami appunto, che terrorizzò le coste dell’Estremo Oriente dal XII al XVI secolo circa. I diari di bordo, ritrovati da archeologi francesi in un convento del Laos circa 25 anni fa, dimostrano come il clan si sia lentamente frammentato, fino a sparire del tutto. C’è tuttavia chi sostiene che il veliero Murakami sia ancora in circolazione per i mari, e che alcuni discendenti di questi pirati siano vivi".