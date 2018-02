in foto: foto di repertorio

Una mamma si dimentica il figlio a scuola e viene denunciata per abbandono di minore. A Montefiascone, provincia di Viterbo, una maestra di una scuola elementare del paese ha segnalato ai carabinieri della stazione locale che nessuno dei genitori era venuto a riprendere un bimbo di dieci anni al termine delle lezioni. Il piccolo, restato per diverse ore a scuola insieme alla maestra, è stato momentaneamente accompagnato alla stazione dei carabinieri.

I militari hanno immediatamente iniziato le ricerche della mamma del bimbo e hanno individuato la sua abitazione. Una volta entrati nell'appartamento hanno trovato la donna, una signora di origini brasiliane di 36 anni, completamente ubriaca. A casa c'era anche una bambina di due anni, anch'essa figlia della donna, ma di padre diverso da quello del primogenito. I carabinieri, si legge nella nota stampa. "hanno subito avuto contezza dell’ inidoneità della signora ad occuparsi dei due bambini" e per questo hanno attivato i locali servizi sociali. I due bambini sono stati visitati da un pediatra dell'ospedale Belcolle di Viterbo e in seguito sono stati affidati a una struttura idonea a L'Aquila in Abruzzo. La madre è stata denunciata per abbandono di minore e violazione degli obblighi di assistenza.