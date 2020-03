Roma è deserta, mamma anatra e i suoi piccoli ne approfittano per andare a spasso ad esplorare la città. Le immagini, riprese da un utente e pubblicate sui social network, li immortalano mentre trotterellano sul Lungotevere Aventino, poco distanti da Colosseo e Fori Imperiali, in una Capitale silenziosa, senza traffico né persone in strada. Mentre i romani come il resto degli italiani sono costretti in casa, a seguito delle disposizioni indicate nel decreto del Governo, che limita gli spostamenti ai soli necessari, per far fronte al contagio da coronavirus e contenere l'emergenza, gli animali approfittando della tranquillità, si riappropriano non solo di parchi, ville e aree verdi, interdette o chiuse al pubblico, ma anche, come in questo caso, delle strade.

Anatre nel Fontanone del Gianicolo e nella Barcaccia

Qualche giorno fa dei germani reali si sono immersi nell'acqua cristallina del Fontanone del Gianicolo, godendosi un bagno refrigerante esclusivo in una delle vasche più famose della Città Eterna, in una Roma in cui il chiasso di un mese fa sembra un ricordo lontano, immersa in un silenzio surreale. Lo stesso hanno fatto le anatre a Piazza di Spagna, tuffandosi e galleggiando nella Barcaccia. Oltre alle anatre a Roma volano indisturbati i gabbiani e, in alcune zone della Capitale e provincia, scorrazzano i cinghiali, ancora più numerosi di prima. Non è raro vederli attraversare la strada o sostare in cerca di cibo vicino ai cassonetti.