Ha picchiato la madre anziana, prendendola a calci e pugni. Poi, non contento, l'ha sequestrata, costringendola a seguirlo. Protagonista dell'episodio di violenza è un 45enne romano, residente nel Comune di Manziana, nell'area metropolitana della Capitale, che è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Roma piazza Farnese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona ed è finito nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I fatti risalgono alla sera di San Valentino, giovedì 14 febbraio scorso, quando, intorno alle ore 20.30 un uomo di 78 anni, si è presentato in caserma per denunciare l’aggressione all’ex moglie, una donna di 75 anni, da parte del figlio, avuto con il precedente marito. L’uomo, visibilmente scosso, ha raccontato ai militari che poco prima aveva ricevuto una telefonata dai torni minacciosi dal 45enne figlio della donna, dopo averla aggredita. L’anziano, preoccupato per le condizioni di salute dell’ex moglie, ha riferito le informazioni di cui era a conoscenza ai carabinieri, informandoli che da li a poco lo avrebbe raggiunto sotto casa per discutere di questioni familiari. I carabinieri hanno assecondato l'appuntamento e si sono presentati anche loro nel luogo in cui i tre si dovevano incontrare. In attesa dell’arrivo del 45enne con l’anziana madre i militari, sebbene tutti liberi dal servizio, si sono appostati sotto l’abitazione dell’anziano, e nelle vie limitrofe, per controllare tutti i movimenti. Il 45enne si è presentato verso le ore 22, portando con sé costretta la madre, vedendoli, i militari sono intervenuti immediatamente cercando di identificare il 45enne, che si è mostrato poco collaborativo e la donna che è apparsa in stato di chock. Sul viso aveva evidenti lividi ed escoriazioni, segni delle botte ricevute dal figlio. I militari hanno portato entrambi in caserma, e hanno affidato temporaneamente i quattro cagnolini presenti all'interno dell'auto all'anziano che ha sporto denuncia. La donna ha confessato la violenza subita ai carabinieri, spiegando che erano già accaduti episodi simili in passato, ma che non ha mai denunciato.

Ha perso il controllo e ha picchiato la madre

Secondo quanto raccontato dall'anziana le liti nascevano per futili motivi o a causa dei cuccioli che, a dire del figlio, lo infastidivano. Questa volta però il figlio non si era limitato alle sole offese verbali, ma è passato alla violenza fisica, picchiandola brutalmente. Per paura che la situazione degenerasse ulteriormente, la donna si era anche allontanata da casa ma poco dopo è stata raggiunta dal figlio in auto e costretta a salire a bordo per dirigersi verso Roma. La donna è stata poi portata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove i medici l’hanno medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi.