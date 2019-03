Ha rotto il suo salvadanaio consegnando i suoi pochi risparmi da bambina al padre, nella speranza che lasciasse in pace la mamma. La storia arriva da Frosinone, protagonista una bambina di 10 anni costretta ad assistere alle continue sfuriate, che culminavano in vere e proprie aggressioni, da parte del genitore aggressivo e violento che pretendeva continuamente denaro da parte della moglie che si era deciso a lasciarlo allontanandolo dall'abitazione. Il denaro, secondo quanto ricostruito, serviva all'uomo per acquistare alcol e stupefacenti, non avendo lui un reddito. Così il suo magro stipendio da dipendente di una cooperativa, con cui deve mantenere se stessa e i figli, veniva continuamente eroso dall'uomo che pretendeva di disporne liberamente.

Ora il 45enne dovrà rispondere del reato di stalking, dopo che l'ex compagna si è decisa a denunciare dopo essersi rivolta a un centro antiviolenza, i cui operatori l'hanno seguita nel percorso di denuncia. A difendere la donna Sonia Sirizzoti, che si è occupata di segnalare il caso anche al Tribunale dei minori di Roma. Le violenze sarebbero avvenute infatti di fronte alle due figlie minorenni della coppia.