Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi – domenica 25 agosto – sulla capitale, con colpendo in particolare sul quadrante Nord della città. Nessuna sorpresa però: per il week end era da giorni stata segnalata dai meteorologi la possibilità di acquazzoni e temporali localmente anche molto violenti, tanto che era stato diramato per il pomeriggio di oggi su Roma e il Lazio un bollettino di allerta dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio. Per le prossime ore e per la giornata di domani le previsioni meteorologiche non escludono nuove precipitazioni a carattere temporalesco, ha seguito delle quali il cielo tornerà ad aprirsi come per i più classici degli acquazzoni estivi.

Temporale a Roma: al situazione sulle strade

Si registrano disagi alla circolazione e allagamenti. Secondo quanto riportato da Luceverde Roma, che consiglia in tutti questi casi di prestare particolare attenzione, su viale di Tor di Quinto è caduto un albero di grosse dimensioni all'altezza del civico 119 ostruendo completamente la carreggiata; su via Appia Nuova chiuso il sottopasso di Ciampino per allagamento; per allagamento rallentamenti su via Salaria tra via del Foro Italico e via dei Campi Sportivi; sul Grande Raccordo Anulare code fra Cassia e Casal del Marmo per allagamento.